La cognata di Viviana Parisi, la mamma dj trovata morta venerdì, si chiede come mai le autorità abbiano impiegato tanto per trovarla.

La tragica vicenda di Viviana Parisi e del figlio Gioele ha attirato l’attenzione di tutto il Paese. La donna è scomparsa nelle campagna del messinese una settimana fa, dopo aver avuto un incidente automobilistico. Il marito ha spiegato nei giorni seguenti che era uscita per andare a comprare delle scarpe al figlio e non si capacitava del motivo per cui avesse deciso di andare via per le campagne.

Dopo giorni di ricerche infruttuose, il cadavere della donna è stato trovato casualmente a Carona, nel messinese. A quanto pare, infatti, le autorità stavano effettuando delle ricerche riguardanti la scomparsa di una 21enne avvenuta il giorno prima. Il corpo, in evidente stato di decomposizione, è stato riconosciuto tramite la fede che la donna portava al dito. Dal momento immediatamente successivo al ritrovamento del cadavere sono ripartite le ricerche per il giovane Gioele.

Morte Viviana Parisi, la cognata si chiede il perché ci siano voluti 4 giorni per trovarla

In attesa di comprendere quale sia stato il destino del piccolo Gioele, la cognata di Viviana, Mariella Mondello, s’interroga sul perché le ricerche siano durate tanto: “Perché l’hanno trovata solo dopo quattro giorni? Forse le ricerche per trovare Viviana e Gioele dovevano partire prima”. A suo avviso ci sarebbero state più speranze di trovare la donna ancora in vita o il nipote se fossero iniziate prima: “Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall’autostrada”.

Chiaramente la speranza di Mariella, sorella del marito di Viviana, Daniele, è che i soccorritori siano ancora in tempo per trovare il nipote ancora in vita. Completando il suo intervento infatti, dice: “spero sia ancora vivo e che venga trovato al più presto”.