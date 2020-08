Diletta Leotta si diverte in vacanza: pochi minuti dopo Aurora Ramazzotti, anche la presentatrice sportiva ha pubblicato una foto mozzafiato, sembra una sirena.

Pochi minuti dopo Aurora Ramazzotti, un’altra bellissima VIP italiana ha pubblicato su Instagram uno scatto mozzafiato. Stiamo parlando di Diletta Leotta, che come molte sue colleghe sembra non patire per niente l’impatto negativo che la pandemia di Coronavirus ha avuto sull’estate di molti italiani. Nella foto pubblicata poco fa, Diletta è sott’acqua e mostra il suo bellissimo fisico da sirena mandando in visibilio i fans.

Visualizza questo post su Instagram 🧜🏻‍♀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 10 Ago 2020 alle ore 3:41 PDT

Diletta Leotta sott’acqua, sembra una sirena

I commenti pubblicati sotto la foto dagli utenti maschi, followers o haters della Leotta che siano, sono come sempre per lo più terribilmente sessisti e disgustosi. “Con quelle due boe starei anch’io a galla”, scrive Marco. “Specie protetta”, dice Renato. E ancora: “Il mio pesce vuole nuotare con te”, “Le bombole di ossigeno ci sono”, “Come possono due canotti stare sott’acqua?”, “Come mai non galleggi?”, “Sott’acqua è tutto più grande… ah no, lo è pure fuori, scusa…”. Diletta non risponde mai a nessuno di questi commenti disgustosi, che riceve ogni giorno sotto ogni sua foto pubblicata, ma forse dovrebbe iniziare a farlo.

Visualizza questo post su Instagram Il primo bagno non si scorda mai 😄🌅 #summer20 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:23 PDT

