Aurora Ramazzotti come una sirena, la foto incanta tutti i fans

Aurora Ramazzotti si gode l’estate 2020 indisturbata dalla pandemia. L’ultima foto pubblicata su Instagram incanta i fans, lei bella e spensierata come una sirena.

Aurora Ramazzotti, come tutti i membri della famiglia Hunziker-Ramazzotti, sembra non star patendo affatto le difficoltà che la pandemia ha portato nelle vite delle persone “comuni”. La ragazza, in compagnia di familiari, amici e il sempre presente fidanzato Goffredo Cerza, viaggia indisturbata e si gode l’estate. In questi giorni, proprio con Goffredo, si trova alle Canarie. Aurora non perde occasione per mostrare al suo pubblico quanto è felice e spensierata, e tutti i giorni pubblica bellissime foto dei posti che visita e del suo fisico mozzafiato. Uno degli ultimi scatti, pubblicato pochi minuti fa, ha attirato, come sempre, una marea di complimenti. Nella foto la ragazza siede su una roccia in costume, e sembra proprio una sirena: i suoi fans glielo fanno notare con ammirazione.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Aurora Ramazzotti, la foto della vacanza fa sognare i fan

Visualizza questo post su Instagram Aurora on the rocks🧜🏻 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 10 Ago 2020 alle ore 2:51 PDT

Aurora Ramazzotti, ecco dov’era pochi giorni fa

Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza si godono l’estate 2020 spensierati alle Canarie. Pochi giorni fa erano a “Los Charcones”, una spiaggia di sabbia dorata sulla costa delle Isole Canarie. La spiaggia è piccola, ha una lunghezza di soli 175 metri e una larghezza di 20 metri, ed è spesso occupata da turisti abbienti. Si tratta di una delle spiagge premiate con la Bandiera Blu dalla Fondazione Europea per l’Educazione Ambientale, che premia la qualità delle sue acque, la sicurezza, i servizi e il rispetto per l’ambiente. È anche una spiaggia ideale per gli sport acquatici come il surf, ma non sembra che Aurora e compagnia siano interessati a quel tipo di sport.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!