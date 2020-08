Cristiano Ronaldo: fisico da urlo nello scatto pubblicato dopo la sconfitta

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più famosi al mondo. Dopo la sconfitta in Champions non è di certo rimasto con le mani in mano.

Il nome del calciatore è di nuovo sulla bocca di tutti. Cristiano Ronaldo stupisce i fan con uno scatto in cui mostra gli addominali scolpiti. L’uomo posa in costume da bagno durante la sua vacanza in yacht, e la foto fa in poco tempo il giro del web.

È stata dolorosa l’ultima sconfitta per il calciatore, il quale dopo la Champions League è tornato a casa completamente a mani vuote. La star della Juventus non è però rimasta a compiangersi con le mani in mano: è montato sul suo yacht ed è partito per una meritatissima vacanza all’insegna del riposo.

I giganti del campionato italiano di Serie A sono stati sconfitti venerdì scorso dal Lione. I due goal segnati da Ronaldo, il calciatore più acclamato di tutta la penisola, non sono stati sufficienti per garantire alla Juve di arrivare ai quarti di finale della Champions. La sconfitta della squadra ha visto l’immediato esonero dell’allenatore Maurizio Sarri, nonostante l’ennesimo scudetto portato a casa.

Dopo tutto il trambusto e la prematura fine della sua stagione, l’ex ala del Manchester United e del Real Madrid ne ha approfittato per godersi un po’ di mare e di serenità. L’uomo ha pubblicato sui social uno scatto in cui posa sorridente di fronte alla telecamera. Il costume che indossa è attillato e gli addominali sono in bella mostra. Sullo sfondo il mare, e alla sua destra lo yacht personale. Decisamente un ottimo modo per superare la delusione dopo la sconfitta e per recuperare tutte le energie.

Juve sconfitta nonostante Cristiano Ronaldo: è il turno di Andrea Pirlo

Dopo la sconfitta in Champions la Juventus ha immediatamente nominato Andrea Pirlo come sostituto di Maurizio Sarri. L’ex amministratore delegato del Milan Adriano

Galliani ha raccontato al Corriere dello Sport che Pirlo stava “ridendo come un matto” quando venne chiamato per accettare il nuovo ruolo. “Andrea studiava. Che fosse l’avversario, il contesto delle partite, o le situazioni al loro interno. Alla Juventus se la caverà molto bene.” ha dichiarato l’uomo.