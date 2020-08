Cristiano Ronaldo via dalla Juventus, vuole andare al Paris Saint Germain. E’ questa la notizia che circola insistentemente nelle ultime ore.

Dopo la Champions League, comunque vada, la Juventus rischia di perdere il suo giocatore simbolo. Cristiano Ronaldo infatti avrebbe espresso il desiderio di abbandonare la società bianconera e la Serie A per andare al Psg. I parigini l’avevano già cercato anni fa e anche quando si era capito che Ronaldo avrebbe abbandonato il Real Madrid. Lui preferì Torino, ma adesso sembra abbia cambiato idea.

Cristiano Ronaldo via dalla Juve, la notizia arriva dalla Francia

La notizia arriva direttamente dalla Francia e dall’autorevole France Football. La rivista usa le seguenti parole per descrivere la situazione di Ronaldo alla Juve: parla di un “prigioniero solitario, incompreso” e di una squadra “che non conviene alle sue aspirazioni, in una città nascosta dalle montagne, in un club che non è all’altezza della sua dimensione”. Il giornale prosegue spiegando che il malumore di Ronaldo nasce dopo la partita con il Lokomotiv Mosca vinta per 2-1 con fatica e senza gol del portoghese: “Ronaldo sognò ad alta voce del Parco dei Principi riempito di connazionali, di giocare con Neymar, di cui è amico, o Mbappé che adora. Sognò un club e una città dove vinse già il titolo europeo con la nazionale nel 2016. Sognò ad occhi aperti di una porta che potesse aprirsi, da aprire. Se Nasser Al Khelaifi fosse stato in quella stanza, gli sarebbe bastato allungare un foglio per farne un giocatore del Psg”.