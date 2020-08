Caccia al pedofilo | uomo aggredisce 14enne in strada di giorno

Un maniaco palpeggia una adolescente in strada e le solleva la maglietta, ora le forze dell’ordine sono sulle tracce del pedofilo.

È caccia al maniaco pedofilo che ha aggredito una ragazza di 14 anni in pieno giorno. Il fatto è accaduto una settimana fa nella località di mare di Weymouth, in Inghilterra. Da allora le forze dell’ordine stanno battendo la zona nel tentativo di rintracciare il mostro, che la vittima ha indicato essere un uomo di mezza età.

La vicenda orripilante aveva avuto luogo in pieno giorno, poco prima delle ore 15:00 locali. Adesso gli agenti stanno ricavando anche delle testimonianze da parte di alcune persone che hanno assistito al fatto. Il resoconto raccolto dalle autorità riporta che il pedofilo avrebbe avvicinato la ragazzina, che non conosceva, sollevandole di colpo il top che quest’ultima indossava. Poi l’ha palpata con aggressività nelle parti intime.

Pedofilo, polizia sulle sue tracce: “Ecco la descrizione”

Subito dopo questo individuo si è allontanato come se niente fosse. La descrizione del ricercato coincide con quella di una persona calva, sui 40-50 anni, di carnagione bianca. Indossava una maglietta blu e spingeva una sedia a rotelle. La polizia del Dorset ha assicurato che le indagini vanno avanti in maniera serrata, nonostante sia passata una settimana. “Stiamo visionando i filmati ricavati dalle telecamere di sicurezza del circuito chiuso”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine. Ma i poliziotti si rivolgono anche a tutti coloro che eventualmente siano a conoscenza di dettagli utili ai fini delle indagini. In particolare tre donne in età avanzata sembra abbiano assistito da molto vicino alla scena e la polizia punta ad interrogarle quanto prima.

