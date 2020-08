Gabriel Garko: parteciperà al Grande Fratello Vip?

Sono numerose le voci che dipingono Gabriel Garko come uno dei prossimi partecipanti al Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme la verità.

Le indiscrezioni e i gossip riguardanti la figura di Gabriel Garko sono recentemente diventati sempre di più. Al centro dell’attenzione c’è la possibile partecipazione dell’attore alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Che cosa ci sarà di vero? I fan sono rimasti per molto tempo con le dita incrociate, sperando di vedere l’uomo sul grande schermo tra i concorrenti di uno dei reality più seguiti di tutta Italia.

Le voci hanno iniziato a sussurrare dalle parole di Patrizia De Blanck in poi. A quanto pare la donna ha fatto una confessione in merito ai partecipanti dei provini per la trasmissione in onda su Canale 5. Tra gli aspiranti concorrenti, secondo quanto dichiarato dalla donna, sarebbero apparsi anche Elisabetta Gregoraci, Flavio Vento, e Gabriel Garko. Si mormora addirittura che l’uomo abbia avuto il privilegio di un colloquio con Alfonso Signorini. Quest’ultima notizia è stata però immediatamente smentita, anche se in modo velato, da Garko stesso, tramite il proprio profilo Instagram.

Il celebre e bellissimo attore è stato dunque per parecchi giorni sotto l’accecante luce dei riflettori. Inutile è stata la smentita della sua partecipazione al Gf Vip da parte di Giornalettismo.com, i fan hanno continuato imperterriti a insistere sull’argomento e ad attendere la parole di Garko. L’uomo si è dunque trovato costretto a rispondere alle centinaia di domande, senza lasciare più spazio a dubbi di qualsiasi tipo. “Smentisco la mia partecipazione al Gf Vip“, ha dichiarato, mettendo a tacere qualsiasi voce e chiarendo una volta per tutte le sue intenzioni future.

Gabriel Garko di nuovo in televisione? Ultimi gossip sui suoi progetti futuri

Dopo la smentita sulla partecipazione di Gabriel Garko alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, i suoi follower non si sono arresi. Si domandano infatti tutti se l’uomo tornerà a farsi vedere sul grande schermo. Dopo aver chiarito sui social network che non comparirà tra i prossimi partecipanti del reality show, Garko non ha più proferito parola in merito ad altri progetti futuri di tipo televisivo. Che si la volta buona? Un alone di mistero avvolge al momento la sua figura, e sono tutti in attesa di qualche buona notizia.