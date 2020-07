Gabriel Garko e Gabriele Rossi, il gossip: “Sono tornati insieme”

Il gossip sull’attore Gabriel Garko e Gabriele Rossi, la presunta coppia più misteriosa e controversa dello spettacolo: “Sono tornati insieme”.

Quella tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi è una storia di amicizia molto speciale. Anche di recente, l’attore aveva allontanato le voci su una sua presunta relazione con Gabriele Rossi. I due però hanno fatto coppia fissa ed erano stati immortalati insieme nelle occasioni più disparate.

Entrambi sono a quanto pare totalmente disinteressati alle voci sul loro rapporto. Non le hanno mai commentate, né avallandole, né smentendole. Peraltro si era parlato di un presunto matrimonio di Gabriel Garko. Una fede al dito aveva anche alimentato i sospetti.

Ultime notizie su Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Di recente, sempre secondo il gossip i due si erano allontanati, ma adesso si parla di ritorno di fiamma. A farlo è sul settimanale ‘Oggi’ l’esperto di gossip, Alberto Dandolo. Il giornalista non ha perso occasione per lanciare la ‘bomba’ sulla presunta coppia di amici speciali. Nessuno dei due, in ogni caso, ha mai ammesso la propria omosessualità.

Scrive Dandolo sul settimanale ‘Oggi’: “Attore ha lasciato la nuova fiamma per il suo ex. Si mormora che l’attore famoso abbia lasciato la sua nuova fiamma per tornare con lo storico fidanzato. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo”. In queste poche righe, molti hanno identificato Garko e Rossi come l’attore famoso e lo storico fidanzato.