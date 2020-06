Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato? Le fotografie svelano la verità

Gabriel Garko ha un nuovo fidanzato? L’attore è stato fotografato dal settimanale “Chi” con un ragazzo, ecco la verità.

La presunta crisi sentimentale di Gabrile Garko sembra essersi risolta all’improvviso con l’arrivo di un nuovo fidanzato. Il settimanale “Chi” ha immortalato l’attore durante una delle sue poche uscite mondane, in compagnia di un giovane ragazzo: insieme i due sono andati a cena al ristorante, per poi fare una passeggiata piena di abbracci e sorrisi complici. Nei giorni scorsi si era parlato molto di Garko per via di una crisi sentimentale che, secondo i gossip, lo avrebbe addirittura portato a rifiutare un ritorno in tv. Gli erano stati proposti infatti il Grande Fratello VIP e l’Isola dei Famosi, ma l’attore ha rifiutato di partecipare ad entrambi. Forse il motivo è l’arrivo improvviso di questo nuovo ragazzo.

Chi è il nuovo fidanzato di Gabriel Garko?

Nessun dettaglio è stato rivelato sull’identità del possibile nuovo fidanzato di Gabriel Garko. Molti fan dell’attore sperano che Gabriel sia finalmente pronto a ricominciare, dopo la sua ultima burrascosa storia d’amore con un misterioso ragazzo di cui lui non ha mai voluto rivelare il nome. Alcuni gossip parlano di Gabriele Rossi, un suo collega ed ex amico: la storia d’amore tra i due non sarebbe finita bene, e infatti non sono più stati visti insieme. Garko è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua situazione sentimentale e sessualità, per cui è difficile che questa volta renderà pubblica l’identità del suo nuovo fidanzato. Tutti gli augurano comunque di trovare molta gioia e serenità all’interno di questa nuova relazione, lontano dai riflettori e dai gossip fastidiosi.

