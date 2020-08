Tiziano Ferro | il cachet di Sanremo donato per fare bene a tanti | FOTO

Grazie a Tiziano Ferro diverse associazioni hanno potuto usufruire di un aiuto concreto. I guadagni del Festival portano a questo successo.

Su Twitter, Tiziano Ferro annuncia una bellissima notizia. Lui che ad inizio anno aveva diviso con ampio merito i complimenti per una magnifica edizione del Festival di Sanremo, fa sapere che con i proventi del cachet ottenuto dalla Rai e devoluto totalmente in beneficenza sono serviti a dare un concreto aiuto alla Avis di Latina.

Infatti ecco ora una auto nuova che consentirà di fornire servizi più efficaci e rapidi sul posto. Ed in tanti hanno fatto i complimenti a Tiziano Ferro per la generosità dimostrata, con la sua città d’origine che potrà disporre, è il caso di dirlo, di una marcia in più. E c’è anche un pizzico di rammarico per non potere essere più presente a casa, sempre lì a Latina, dove il cantautore è nato. Gli impegni di lavoro che lo portano in giro per l’Italia ed anche all’estero sono sempre tanti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tiziano Ferro, che cuore d’oro: tante associazioni beneficiano del suo cachet sanremese

Ma se anche questa potrebbe sembrare quasi una mossa pubblicitaria per autocelebrarsi, ecco che arriva la dimostrazione che in realtà non lo è affatto. L’artista scrive, e ci tiene a precisare la cosa, di non avere meriti “anche se posso alzare un pò la voce”. E Avis ringrazia. Purtroppo nel nostro Paese la donazione di sangue è una opera di bene che deve decollare per potere aiutare quante più persone possibili. La quota ricavata da Sanremo poi ha portato benefici anche ad altre associazioni no profit, come la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed il Centro Donna Lilith. Senza dimenticare la Associazione Valentina Onlus e la Associazione Chance For Dogs, che invece si occupa di cani abbandonati o in difficoltà.

