Carlo Conti, il dramma della morte del padre: una ferita sempre aperta

Carlo Conti cerca di costruire un rapporto speciale con il figlio Matteo, non riuscendo a dimenticare quanto gli sia mancato il rapporto con il padre.

Quando è scomparso Fabrizio Frizzi, Carlo Conti ha mostrato il suo lato umano a tutta Italia. Il conduttore si era speso con la Rai per permettere all’amico di tornare in onda e quando questo se n’è andato ha sentito un vuoto interiore che è difficile da colmare. Da quel giorno il presentatore Rai ha deciso di dedicare molto più tempo alla sua famiglia, consapevole che qualora avesse scoperto di essere malato, avrebbe rimpianto il fatto di non aver dedicato sufficiente tempo alla famiglia.

D’altronde Carlo è da sempre legatissimo al concetto di famiglia e ai suoi cari. Da piccolo, infatti, è cresciuto senza il padre (venuto a mancare prematuramente) ed ha sempre ammirato come la madre sia riuscita a sopperire all’assenza. Tuttavia il dolore per la scomparsa del genitore è qualcosa che non si cancella mai, così sin da quando è nato il piccolo Matteo, il conduttore cerca di stabilire un rapporto speciale con il figlio.

Carlo Conti: “Ho perso mio padre quando avevo 18 mesi”

A rivelarlo è stato lo stesso Carlo Conti in un’intervista concessa al settimanale ‘Chi‘. In quella occasione infatti ha dichiarato: “Ho pensato tanto a mia madre vedendo Francesca diventare madre, mentre, quando ho iniziato a giocare con mio figlio, mi è venuto in mente mio padre, che ho perso quando avevo 18 mesi”. Il pensiero di suo padre e il rimpianto di non averlo potuto conoscere sono stati sempre presenti in lui, tanto che durante la crescita del figlio ha pensato a come sarebbe stato il rapporto con lui. Proprio partendo da quella idea Carlo sta cercando di instaurare il rapporto con il figlio: “Faccio con Matteo le cose che, forse, ‘il mi’ babbo’ avrebbe fatto con me”.