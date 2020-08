In uno degli episodi del reality Vite al Limite ha raccontato la storia di Maja Radanovic, seguendo il suo percorso di dimagrimento nell’arco di un anno.

Nella settima stagione del docu-reality “Vite al Limite“, il programma in cui persone con gravi problemi di obesità vengono aiutate dal dottor Nowzaradan nel loro percorso di dimagrimento, viene raccontata la difficile storia di Maja Radanovic, trasferitasi a Houston per cambiare vita.

LEGGI ANCHE -> Vite al limite, Coliesa McMillian, 300 Kg, 4 figli e il dramma familiare

LEGGI ANCHE -> Vite al limite, la storia di Leneatha: pesava 300Kg, ecco come è oggi

Maja Radanovic sveglie di lasciare la sua città natale Portland insieme al fidanzato Christian per essere seguita dal dottor Yousef Nowzaradan. Il percorso della donna non è tra i più facili, però, e viene mostrato già all’inizio del suo viaggio: a causa del suo peso eccessivo per lei anche un volo in aereo diventa un problema enorme. Per facilitare il suo viaggio, ha dovuto comunicare con due aeroporti per poter ottenere un viaggio più confortevole e il meno complicato possibile. La forza e la determinazione della donna però la portano ad affrontare il viaggio e ad arrivare dal dottore con un peso di otre 310 chilogrammi.

LEGGI ANCHE -> Stasera in tv | “Vite al limite”: l’incredibile cambiamento di Billy Robbins

Maja Radanovic, com’è diventata oggi

Maja ha iniziato a prendere peso quando era ancora molto piccola, in seguito al divorzio dei genitori. Durante il suo percorso a “Vite al Limite“, però, non riesce a ottenere i risultati sperati: perde solo 42 chili, si lascia con il fidanzato Christian e abbandona il programma all’ottavo mese. Molti fans si sono affezionati alla sua storia e hanno continuato a seguire i suoi progressi sui social, dove la giovane condivide la sua quotidianità. Maja, infatti, pur avendo terminato prematuramente il suo percorso a Houston, ha continuato a seguire i consigli del dottore e a perdere peso. Ora la ragazza sembra decisamente più felice di prima.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!