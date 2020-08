L’affare Roma Friedkin è ufficiale, il club giallorosso passa di mano. Pallotta lascia e la società giallorossa spiega tutto quanto su Twitter.

Altro importante cambio di proprietà: Roma Friedkin è un affare divenuto infatti realtà, con la società giallorossa che cambia proprietario. Lo statunitense James Pallotta, presidente da agosto del 2012, ma dentro al club già dal 2011 e che nel 2014 aveva acquisito la totale proprietà della Roma, ha ora ceduto al suo connazionale Dan Friedkin.

Pallotta ha apposto la propria firma sui documenti per la cessione, dopo una trattativa avviata nella giornata di ieri e conclusasi nella notte. Friedkin verserà 490 milioni di euro per l’acquisto del sodalizio capitolino, aggiungendone altri 90 per una ricapitalizzazione.

Roma Friedkin, le cifre ufficiali ed il tweet con i dettagli

E chi è Friedkin? Si tratta di un facoltoso imprenditore originario del Texas, accanto a cui agirà il figlio Ryan. Sarà probabilmente quest’ultimo ad essere la figura di riferimento per quanto riguarda la nuova proprietà. La famiglia Friedkin aveva iniziato un discorso con l’ormai vecchia proprietà per il cambio ai vertici già da inizio 2020. Con lo scatenarsi della epidemia però il discorso si era arenato, salvo poi riprendere a maggio. Nel frattempo la concorrenza rappresentata dal gruppo Al Baker del Kuwait si è ritirato, lasciando a Friedkin il via libera. Pallotta ha a sua volta confermato l’affare dopo anche l’annuncio ufficiale dato alla CONSOB. L’ex presidente si è detto certo che i nuovi proprietari assicureranno un futuro roseo al club.