Bambino nasce con il cordone ombelicale girato sei volte attorno al collo. La nascita del piccolo sembrerebbe un vero miracolo. Il medico che ha assistito il bimbo e sua madre ha dichiarato di non aver mai visto nulla di simile.



Il bimbo e la sua mamma stanno fortunatamente bene e non hanno subito conseguenze a seguito del parto. Il cordone ombelicale aveva avvolto il collo del piccolo mezza dozzina di volte. La sua nascita è stata considerata un miracolo.

La straordinaria vicenda è avvenuta nella zona occidentale della Cina, precisamente nella provincia di Hubei, nella città di Yichang. E’ stato proprio qui che il piccolo è venuto al mondo presso l’ospedale centrale di Yichang. La sua nascita è stata ritenuta miracolosa e assolutamente unica dai medici del reparto di ostetricia.

Ciò che è incredibile nella nascita di questo bambino è il fatto che, quando è venuto mondo, il cordone ombelicale era arrotolato sei volte attorno al suo collo. E il piccolo fortunatamente non ha subito per questo alcuna conseguenza, così come la sua mamma.

Li Haur, il medico, direttore del reparto di ostetricia, che ha seguito la nascita del bambino, ha dichiarato di non aver mai visto una cosa simile in 23 anni di attività. E ha inoltre sottolineato come il cordone attorno al collo del piccolo sembrasse un particolare gioiello etnico.

I medici avevano individuato, durante la gravidanza, che il cordone fosse avvolto attorno al piccolo, ma non avevano immaginato che questo fosse avvenuto ben sei volte. In queste ore la gioia nei genitori del piccolo è immensa e grandissima è la felicità nei loro cuori dopo aver appurato le buone condizioni di salute di loro figlio nel giorno della sua nascita.