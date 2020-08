Spiagge per bambini in Italia: dove andare in vacanza in estate nel...

Le migliori spiagge per bambini in Italia: dove andare in vacanza in estate nel 2020 con tutta la famiglia. Le informazioni utili.

L’Italia ha un’offerta vastissima di spiagge bellissime, con acque limpide e litorali spettacolari, non tutte però sono adatte alle famiglie con bambini. Calette impervie e rocciose, spiagge selvagge e senza servizi non sono proprio l’ideale per chi ha bambini al seguito, con tutte le esigenze che questo comporta. Pertanto è bene scegliere le spiagge più sicure e servite, ideali per le vacanze dell’estate 2020 di tutta la famiglia. Qui di seguito vi proponiamo una selezione, tra quelle più belle e popolari.

Leggi anche –> Bandiere Blu 2020: le migliori spiagge d’Italia sono 407

Spiagge per bambini in Italia per le vacanze 2020

Le spiagge per famiglie con bambini devono essere comode, sicure e dotate di tutti i servizi necessari. È preferibile dunque scegliere quelle sabbiose, con un arenile spazioso dove i bambini possano giocare e correre in libertà e soprattutto con fondale basso, per bagni in tutta sicurezza. Non devono mancare servizi igienici e possibilmente un bar o ristorante, dove comprare da bere e mangiare, e dove fermarsi qualche ora per trovare ristoro dal caldo e dal sole. Una spiaggia con stabilimenti balneari è preferibile, grazie al servizio di ombrelloni, lettini e cabine che offre.

Ogni anno i pediatri italiani assegnano le Bandiere Verdi alle località balneari con spiagge adatte per bambini e famiglie. Da questo lungo elenco abbiamo estratto una selezione delle migliori spiagge per bambini in Italia, dove andare in vacanza in questa estate 2020.

Mar Tirreno

Sabaudia. A pochi km da Roma, la spiaggia di Sabaudia, nel suggestivo Parco Nazionale del Circeo, è una delle più belle del Lazio. Qui trova un arenile molto ampio e sabbioso, con dune e macchia mediterranea. Tra la spiaggia e il centro abitato si trova un grande lago. Il fondale marino è basso e accanto ad ampi tratti di spiaggia libera ci sono stabilimenti balneari, con bar, ristoranti e servizi. La zona è servita da diversi alberghi e campeggi. Qui la natura domina, una vera e propria oasi di pace e tranquillità. Da non perdere le escursioni nel parco.

Castiglione della Pescaia. Sempre sul Mar Tirreno, una splendida località premiata sia con la Bandiera Verde che con la Blu è Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Ha una spiaggia sabbiosa lunghissima, con stabilimenti balneari ma anche ampi tratti liberi e una ombrosa macchia mediterranea subito alle spalle dell’arenile. Castiglione è una località balneare prestigiosa, che oltre all’attività balneare offre turismo culturale, con l’incantevole borgo storico che sorge sulle sue colline, Nel territorio circostante sono da vedere le ville e l’area archeologica di Vetulonia.

Marina di Ascea. Nel bellissimo Parco Nazionale del Cilento, ai piedi dell’antica città di Velia, si allunga su un ampio tratto pianeggiante la spiaggia di Marina di Ascea, meta ideale per famiglie con bambine, in un tratto di costa campana per lo più roccioso. La cittadina è tranquilla, la spiaggia spaziosa, sabbiosa e con fondale basso a riva. Sono presenti stabilimenti balneari con servizi. Inoltre, Marina di Ascea è una base ideale per andare alla scoperta delle bellezze naturali del Parco del Cilento, dei borghi e delle altre cittadine di mare e dei monumenti e aree archeologiche.

Mare Adriatico

Alba Adriatica. Questa spiaggia abruzzese, in provincia di Teramo, è una delle più rinomate della riviera adriatica. Ha un vasto arenile sabbioso, dotato di stabilimenti balneari e tutti i servizi per i turisti. Le famiglie trovano ombrelloni con lettini e sdraio, cabine, giochi per i più piccoli, bar e ristoranti sulla spiaggia e un bellissimo lungomare ombreggiato dalle palme, con ampio marciapiede e pista ciclabile. Alba Adriatica offre numerose strutture ricettive, tra alberghi, pensioni e campeggi. La spiaggia di Alba Adriatica è chiamata anche “spiaggia argentata” per via della sua sabbia finissima e quasi argentea.

Lignano Sabbiadoro. Più a nord sul versante adriatico, una località balneare molto popolare, dotata di una grande spiaggia e numerosi servizi, è Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Situata al confine con il Veneto, Lignano sorge ai margini della Laguna di Marano ed è una bella cittadina di mare con viali alberati e numerose strutture ricettive, per l’accoglienza e il divertimento dei turisti. Caratteristico è il lungo pontile con il faro rosso e la rotonda sul mare. Qui il fondale marino è basso e la spiaggia ha tutte le caratteristiche ideali per i bambini. Non lontano dalla città sorge l’area archeologica dell’antica città di Aquileia.

Senigallia. Conosciuta con il nome di “Spiaggia di Velluto” per la sua sabbia finissima, questa località balneare delle Marche è una delle migliori spiagge per bambini in Italia per vacanze 2020. Qui trovate un lungo litorale sabbioso, diviso in due dalla città tra spiaggia di Levante e Ponente. Sulla spiaggia è presente una vasta scelta di stabilimenti balneari dotati di tutti i comfort e servizi, con diversi ristoranti e bar affacciati direttamente sulla sabbia. Il lungomare è ombreggiato dalle tamerici e dotato di pista ciclabile. Il fondale marino qui è molto basso, per decine di metri, quindi perfetto per il bagno dei bambini più piccoli. Da visitare l’elegante Rotonda sul Mare, dove in estate si tengono eventi e rassegne, e l’imponente Rocca Roveresca, nel centro storico, a due passi dalla spiaggia.

Mar Ionio

Porto Cesareo. Nel meraviglioso Salento, una delle spiagge più rinomate e adatte ai bambini è quella di Porto Cesareo, sul versante ionico della Puglia. Qui trovate una lunghissima spiaggia dalla sabbia bianchissima e un mare dall’acqua turchese e cristallina, che non ha nulla da invidiare a quella dei Caraibi. La sabbia fine e soffice forma delle dune, ricoperte dagli arbusti della macchia mediterranea. Qui si trovano sia stabilimenti balneari che spiagge libere. I servizi come b&b, bar e ristoranti danno direttamente sulla spiaggia. La spiaggia centrale di Porto Cesareo si affaccia su una laguna protetta, con fondale molto basso ideale per i bambini. Lungo la costa si affacciano caratteristiche torri di avvistamento.

Soverato. Affacciata sulla parte meridionale del Golfo di Squillace, lungo il versante ionico della Calabria, Soverato Marina è una spiaggia molto rinomata, famosa per il suo lungomare ombreggiato dalle palme e conosciuta anche come “Perla dello Ionio“. Premiata da anni con la Bandiera Blu, la spiaggia è formata da sabbia fine e bianchissima con fondale basso a riva. È una spiaggia cittadina e questo la rende molto comoda per le famiglie con bambini. La bella del lungomare, i numerosi locali, bar e ristoranti, permettono di vivere la città a tutte le ore.

Marina di Pisticci. Sul litorale ionico della Basilicata, la spiaggia di Marina di Pisticci offre un ampio arenile di sabbia dorata, con stabilimenti balneari. Il mare è limpido e azzurro con fondale basso, ideale per i bambini. La spiaggia ha tratti con stabilimenti balneari e altri liberi. Nell’entroterra, salite fino al borgo di Pisticci, uno dei più belli della regione.

Isole Maggiori

Marina di Ragusa. Una località bellissima, nell’estremo Sud della Sicilia, con una spiaggia ideale per famiglie con bambini. Qui trovate un ampio arenile con sabbia finissima, bianca e dorata, e un fondale marino basso, che digrada dolcemente verso il largo. Inoltre, la spiaggia di Marina di Ragusa è attrezzata con stabilimenti balneari, che offrono servizi e comfort, bar e ristoranti. Il mare è calmo e trasparente. Da non perdere, a pochissimi chilometri di distanza, Punta Secca, la spiaggia dove si affaccia la casa del Commissario Montalbano.

Alghero. Questa è una località ideale per chi vuole fare una vacanza in Sardegna con tutta la famiglia, facilmente raggiungibile grazie all’aeroporto servito dalle compagnie low cost e con tante spiagge dotate di servizi. Situata sulla costa nord occidentale sarda, Alghero offre numerose spiagge sabbiose, per tutte le esigenze, lungo quella che è chiamata Riviera del Corallo. Sono servite da stabilimenti balneari, con bar, ristoranti, strutture ricettive e campeggi nelle immediate vicinanze. La spiaggia più adatta ai bambini è quella di San Giovanni, a ridosso del centro abitato, con sabbia, fondale marino basso e tutti i servizi. Il mare è color turchese e trasparente. Infine, è da visitare anche il suggestivo centro storico di Alghero con i suoi bastioni sul mare.

Leggi anche –> Viaggi in Italia per l’estate 2020: le spiagge isolate e poco affollate