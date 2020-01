Rapporto a 3 | professoressa sposata ed amica adescano studente

Una insegnante ed una sua collega coinvolgono in un rapporto a 3 un loro studente. Ora la prima rischia una condanna molto dura.

Una professoressa ha organizzato un rapporto a 3 dopo avere circuito uno studente. Il tutto con la complicità di una sua amica, approfittando tra l’altro dell’assenza di suo marito da casa.

Il fatto è avvenuto a Tulsa, località dello stato americano dell’Oklahoma. La 40enne Joyce Churchwell ha contattato un suo studente di 18 anni in casa, dopo averlo contattato dapprima su Facebook e poi attraverso l’applicazione Snapchat, che funziona tramite chat private. In quest’ultimo caso la donna avrebbe inviato al giovane sue foto molto spinte. Una volta giunto a casa della diabolica docente, i due sono poi stati raggiunti da una collega di lei, proponendo al ragazzo un rapporto a 3. La segnalazione su quanto successo è giunta dalla madre dello studente, insospettita dai comportamenti del figlio.

Rapporto a 3, l’insegnante rischia grosso

Indagando più a fondo ed esaminando i profili social del giovane con i relativi messaggi privati, tutto è venuto alla luce. E non sembra varrà come attenuante il fatto che lo studente abbia compiuto 18 anni, raggiungendo la maggiore età. Secondo i giudici infatti, la 40enne insegnante avrebbe comunque approfittato di una posizione di superiorità. Rischia una pena molto dura, anche alla luce del fatto che il ragazzo ha ammesso tutto. Nessuna conseguenza invece per l’altra donna coinvolta in questo triangolo, che ha perso il lavoro al pari di Joyce Churchwell ma senza ricevere alcuna incriminazione.

