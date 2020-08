Trovati cadaveri di un uomo ed una donna | erano chiusi in un’auto

Orrenda scoperta quella compiuta nei pressi di una località di mare: trovati cadaveri di due persone all’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata.

Trovati cadaveri di un uomo e di una donna. La macabra scoperta è avvenuta all’interno di un’auto parcheggiata all’interno di un parco naturale del Dorset, nei pressi si Swanage, in Inghilterra. Il parco è il Durlston Country, molto rinomato in Inghilterra e situato lungo la costa inglese. I cadaveri sono stati trovati nel corso della mattinata di lunedì 3 agosto 2020, verso le ’08:15

la coppia, che non è stata identificata, è stata scoperta dai passanti in uno stato che non rispondeva a Durlston Country Park, vicino a Swanage nel Dorset.

I servizi di emergenza si sono precipitati verso la località costiera ma la coppia è stata dichiarata morta sulla scena.

La chiamata iniziale al 999 fu fatta verso le 8.15 del mattino.

Un portavoce della polizia del Dorset ha dichiarato: “Siamo stati chiamati alle vigili del fuoco alle 8.17 per riferire che due persone erano state trovate non rispondenti in un’auto parcheggiata a Durlston County Park in Lighthouse Road, Swanage.

“Gli agenti hanno partecipato all’incidente, insieme al servizio di ambulanza.

“La strada che porta al parco nazionale è stata chiusa e un cordone è in atto.

“Molto tristemente il corpo di un uomo e una donna sono stati trovati all’interno del veicolo.

“Sono in corso indagini per identificare le persone, stabilire le circostanze delle morti e informare i loro parenti prossimi. Il coroner è stato informato.”

Un portavoce del Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service ha dichiarato: “Due autopompe antincendio di Swanage sono state chiamate a Durlston Country Park questa mattina alle 8.05 da colleghi del South Western Ambulance Service.

“Due persone sono state trovate che non rispondono a un veicolo. Vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia hanno partecipato all’incidente. Il messaggio di arresto è stato ricevuto alle 10.04 del mattino, ma i vigili del fuoco rimangono in scena a sostegno di altre agenzie.”

L’indagine continua.