Costa molto caro ad un papà eroe lo sforzo immane fatto per salvare tre dei suoi sette figli. I bambini stavano facendo il bagno in mare, poi il dramma.

Un papà è morto da eroe cercando di salvare i tre suoi figli dall’annegamento. Il povero Jonathan Stevens stava trascorrendo una bella vacanza a Barmouth, località di mare del Galles. Ma all’improvviso è avvenuto il dramma, quando l’uomo ha visto i suoi tre bambini tutti in difficoltà in acqua.

La marea li aveva travolti e questo povero 36enne non ha esitato un secondo a buttarsi in mare per raggiungere i suoi bimbi. La moglie di 34 anni ha assistito a tutto dalla spiaggia. La donna si dice affranta dall’avere perso per sempre l’amore della sua vita. La coppia aveva sette figli in totale. I tre piccoli in difficoltà stanno bene adesso. Purtroppo però Jonathan non c’è più. In sua memoria degli amici hanno istituito una pagina di raccolta fondi per raccogliere delle donazioni in denaro che serviranno a pagare i funerali. Per quanto riguarda i bambini, si tratta di ragazzini di età compresa tra i 10 ed i 12 anni. La tragedia è avvenuta alle 14:00 ora locale di domenica 2 agosto 2020.

Papà eroe, lui riesce a salvare i suoi figli

La polizia ha confermato tutto quanto successo, specificando che per soccorrere il papà eroe gli agenti e la Guardia Costiera hanno fatto ricorso anche ad un elicottero di salvataggio. Recuperato dal mare, Jonathan è stato trasportato in gravi condizioni al più vicino ospedale, assieme ai suoi figli. Mentre i giovanissimi sono finiti ben presto fuori pericolo, le complicazioni legate alla tanta acqua bevuta ed agli sforzi fisici immani hanno finito con il costare la vita all’uomo.

