Muore a 24 anni travolto dal treno, aveva attraversato i binari in bici

Muore a 24 anni travolto dal treno, aveva attraversato i binari in...

Un giovane ragazzo di 24 anni è stato travolto ed ucciso da un treno a Reggio Calabria. Il ragazzo stava attraversando i binari con la sua bicicletta ed è stato preso in pieno.

Terribile incidente in provincia di Reggio Calabria in data odierna, 3 agosto 2020. Un giovane di 24 anni, Ludovico Lombardi, è stato travolto da un treno a Roccella Jonica. Il ragazzo era uno studente universitario.

Il ragazzo di 24 anni, secondo quanto ricostruito dai primi rilievi sul luogo effettuati dai Carabinieri e dagli agenti Polfer di Locri, lo studente stava percorrendo un passaggio abusivo che collega la Statale 106 con il lungomare e stava portando a mano la propria bicicletta. In quel momento, però, transitava il treno regionale Reggio Calabria-Roccella Jonica, anche se in ritardo.

La tragica fine per uno studente universitario

L’impatto è stato violentissimo e letale per il giovane Ludovico Lombardi, che non è sopravvissuto. La comunità della città è sotto choc e tutti si stringono nel cordoglio per la famiglia del ragazzo.

