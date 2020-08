Shock anafilattico | giovane madre muore per un piatto di gamberi

Una ragazza, mamma di un bimbo di appena 8 mesi, muore a causa di uno shock anafilattico. A provocarlo è un innocuo piatto di gamberi, tragedia assurda.

È da non credere come è morta una donna di origini tunisine ma da molto tempo residente a Palermo, dove si era integrata benissimo ed aveva anche messo su famiglia. La giovane si chiamava Refka Dridi ed è incorsa in un fatale shock anafilattico dopo avere mangiato un piatto di gamberi. Subito dopo questa 27enne è finita in coma dove per due giorni ha versato senza mai più riprendersi, per poi morire. Lei aveva una occupazione nel ristorante ‘I Pupi’ di proprietà di Tony Lo Coco, rinomato chef stellato.

Shock anafilattico, la povera Refka muore per un piatto di gamberi

Tutti la ricordano come una ragazza sensibile, gentile e disponibile, dal sorriso incantevole. Refka era sposata ed aveva partorito solamente otto mesi fa, a fine 2019. A piangerla il marito ed i parenti, ma anche tanti altri amici e colleghi di lavoro. La morte non appare sospetta e non dovrebbe esserci alcun approfondimento da parte delle forze dell’ordine in merito a questo sfortunato, tragico episodio.

