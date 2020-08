Per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano, questo sembra essere un periodo d’oro grazie al secondo figlio in arrivo. Per lui, però, la situazione economica non è facile.

Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne e opinionista di Barbara D’Urso a 41 anni è in attesa del suo secondogenito dalla compagna Giada Pezzaioli, modella e influencer. La coppia ha un altro figlio di due anni, Enea. La dolce attesa è prevista tra febbraio e marzo e al momento non si sa ancora quale sarà il sesso del bambino.

La seconda gravidanza per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, però, è stata anche complicata dall’emergenza Coronavirus. A causa di questa la coppia è stata costretta a rinviare nuovamente il matrimonio e, in un’intervista, l’ex tronista ha dichiarato che le nozze verranno celebrate nel 2022 poiché a causa del Covid-19 la loro situazione economica è tutt’altro che semplice. “Quando farò la proposta di matrimonio? Spero il prossimo anno. Sto aspettando che la situazione economica riparta. Io mi occupo di comunicazione, eventi, manifestazioni e con la pandemia stiamo soffrendo davvero tanto”, ha ammesso. La situazione economica è complicata per moltissime persone, ma l’ex calciatore non vuole perdersi d’animo e mantiene le sue speranze per il futuro.

Giovanni Conversano: “Se sarà un maschio si chiamerà come mio padre”

Giovanni Conversano ha annunciato che, in caso lui e la compagna Giada dovessero avere un altro maschio, si chiamerà Ivan come il padre che ha perso alla tenera età di cinque anni. Se dovesse essere una femmina, invece, la scelta sarà della sua partner, indecisa tra due nomi: Rebecca e Carlotta. “Volevamo sposarci a giugno ma con il Covid-19 è saltato tutto. Ora vogliamo dare precedenza alla gravidanza, quindi ci sposeremo nel 2022“, ha riferito il pr. Lui e la compagna hanno vissuto uno spavento all’inizio della gravidanza, quando temevano un aborto spontaneo; ma ora Giada segue una terapia specifica per garantire di portare a termine la gravidanza nel migliore dei modi. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nel 2011, durante un concorso di bellezza, quando la Pezzaioli aveva appena 17 anni. Tra i due è stato un colpo di fulmine e, nonostante i quattordici anni di differenza, i due hanno iniziato una relazione talmente seria che Giada ha lasciato la sua Brescia per trasferirsi in Puglia col compagno.

