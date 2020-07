Nicola Vivarelli, senza Gemma Galgani a Napoli: weekend di relax e vacanza tra Capri e Sorrento.

Bellissimo. Sportivo. Fisico mozzafiato e un amore per Gemma Galgani. Di chi stiamo parlando? Di Nicola Vivarelli, l’ex (e vi diremo perché) corteggiatore di Uomini e Donne. Lo abbiamo conosciuto durante il lockdown quando Maria De Filippi ha dato la possibilità a Gemma e Giovanna di venire corteggiate con le parole, tramite mail e sms. Se la Abate aveva trovato il suo adorato Alchimista, per la Galgani era arrivato Sirius, un 26 anni, comandante di navi da crociera. Nessuno credeva al loro amore, ma invece…

Gemma e Nicola si frequentano ancora?

Invece durante il ritorno in studio di Uomini e Donne, Sirius si era svelato in tutto il suo splendore. Nicola aveva veramente 26 anni e veramente voleva corteggiare la Galgani. La donna non ci poteva credere: un uomo così bello solo per lei? Tutto procedeva a gonfie vele, ma quando il programma è terminato, pare che la donna si sia tirata indietro.

Gemma rifiuta gli inviti di Sirius?

Se Nicola, nelle sue storie Instagram aveva spiegato che i suoi inviti nei confronti di Gemma erano finiti nel vuoto. Dal canto suo la Dama di Torino sui social tace. Così Nicola, nelle ultime pubblicazioni social ha detto “Visto che l’estate è andata come andata…”. Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Dove trascorrerà un weekend di riposo Nicola?

Vivarelli ha deciso quindi di trascorrere qualche giorno di vacanza in Campania da alcuni amici. Di Gemma nessuna traccia e il bel Nicola ha dichiarato di voler riprendere in mano la sua vita, di ricominciare a seguire i corsi di aggiornamento e di voler ricominciare chiaramente a lavorare. Intanto però, mentre fa un corso di aggiornamento a Napoli, ha avvisato i suoi fan che nel weekend si riposerà a casa di alcuni amici che vivono tra Sorrento, Capri e Posillipo. “Farò qualche tuffo, c’ero già stato l’anno scorso, ma sono posti veramente meravigliosi”. E come dargli torto?

Le location dove si riposerà e dove i fan potranno incontrare Nicola, infatti, sono tra le più belle e interessanti del sud Italia. Soprattutto Capri è meta e destinazione delle vacanze italiane di moltissimi vip. C’è stata da poco Belen, ma in passato anche grandi divi di Hollywood avevano soggiornato proprio qui.