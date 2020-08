Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny: “Siamo pronti a convivere”

Novità per due concorrenti di Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sentono pronti per andare a convivere dopo l’esperienza a Uomini e Donne.

Una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. Il loro amore sembra andare a gonfie vele anche nella quotidianità e i due sembrano pronti per fare dei passi importanti nella loro relazioni.

Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti sembra aver ottenuto delle indiscrezioni sulla coppia formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo: i due sembrano pronti per andare a convivere. “La coppia adesso pensa alla convivenza“, così viene annunciato dal settimanale. Per la coppia questo non sembra essere l’unico progetto importante per il loro futuro, sembra che ogni giorno progettino delle cose da poter fare insieme. “Prima del lockdown lei era confusa… Oggi però la confusione ha lasciato spazio alla passione e ai dolci progetti…“, viene annunciato. Che i due stiano pensando addirittura a fare il grande passo?

Sara e Sonny e le amicizie importanti

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sembrano essere diventati molto amici con altri due ex concorrenti del Trono Classico di Uomini e Donne, Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo. I quattro sembra che stiano passando dei giorni di vacanze insieme e sui social mostrano la loro amicizia, scatenando la felicità dei loro molti fans. Per queste due coppie, a quanto pare, l’esperienza a Uomini e Donne non solo ha significato trovare l’amore, ma anche formare nuove importanti amicizie.

