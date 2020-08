California, incendio enorme a Los Angeles: 8 mila persone in fuga

In California nelle scorse ore c’è stato un enorme incendio vicino Los Angeles, nella contea di Riverside. Migliaia le persone costrette a lasciare le proprie case.

Nelle scorse ore un vastissimo incendio sta prendendo di mira la contea di Riverside, in California. A poche centinaia di chilometri da Los Angeles i boschi stanno bruciando causando tantissimi danni all’ambiente e non solo.

Oltre ai forti danni ambientali ai boschi della contea di Riverside in California, quasi 8 mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Complessivamente, le case evacuate sono state oltre 2500. Il rogo ha avuto inizio venerdì 31 luglio nella città di Cherry Valley e da allora a causa del caldo secco e dei venti è stato alimentato, diventando potenzialmente pericoloso. Sono già stati devastati oltre 6000 ettari di vegetazione e almeno una casa.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 – The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.

Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT

— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020