Non finiscono le notizie negative per tanti giovani che continuano a morire in montagna. L’ultima vicenda arriva da Mantova con Annmaria Marziliano di 35 anni che è scomparsa nel pomeriggio di venerdì. Come svelato da “Il Resto del Carlino”, era la figlia del dottor Matteo Marziliano, segretario dei Comuni dell’Unione Appennino. La donna è morta sul colpo improvvisamente durante una passeggiata con un amico: secondo i primi esami a causa di un’embolia polmonare. Così subito è stata trasportata all’ospedale di Cremona, ma non c’è stato nulla da fare con Anna che non dato segnali di risveglio. I suoi organi saranno donati come suo desiderio massimo: questa mattina sarà allestita la camera ardente.

Annamaria Marziliano, un dolore immenso

Così lascia improvvisamente il padre Matteo, mamma Raffaela, la sorella Federica, e tantissimi amici. Cresciuta a Castelnovo Monti, la sua famiglia era molto conosciuta: dopo la laurea in materie giuridiche era diventata consulente del lavoro a Mantova. Infine, è arrivato il cordoglio del presidente dell’Unione Comuni e sindaco di Ventasso, Antonio Manari: “Vogliamo esprimere a nome della nostra comunità, intesa come tutto l’Appennino, le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Anna, nella consapevolezza che in questo momento non ci può essere consolazione a una tragedia come quella che si è consumata”.