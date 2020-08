Francesco Facchinetti, vittima di un’aggressione: “Lo avrei ammazzato”

Francesco Facchinetti, l’ex dj-Francesco, torna a far parlare di sé in seguito ad un’aggressione subita. Il figlio di Roby Facchinetti racconta la rabbia che lo ha assalito.

Francesco Facchinetti è stato protagonista di un brutto episodio nelle ultime ore. Il figlio del frontman dei Pooh, Roby Facchinetti, ha raccontato nelle stories del proprio profilo Instagram di essere stato vittima di un’aggressione mentre era fermo con la sua auto al semaforo in attesa del verde al centro di Milano.

L’ex dj-Francesco ha raccontato su Instagram di essere stato vittima di un’aggressione verbale a Milano. Un uomo sulla cinquantina con la sua auto si sarebbe avvicinato a Facchinetti, avrebbe abbasto il finestrino, sputandogli sulla macchina. Un’azione senza apparente motivazione, che ha scatenato l’ira del cantante: “Figlio di putt…a, muori“. Questo il duro sfogo del figlio dei Pooh. Per giustificarsi, ha aggiunto: “Lo sapete che sono fumantino, le mamme non si toccano“. E’ stato provvidenziale l’intervenuto di un collega in macchina con lui, che gli ha impedito di perdere ulteriormente la calma. Dopo il racconto, Francesco si è lasciato andare a doverose riflessioni. L’ex della conduttrice Alessia Marcuzzi, con la quale ha avuto la figlia Mia, ha cercato di capire le motivazioni dietro all’azione dell’automobilista, per il quale ha trovato solo una spiegazione: l’invidia distruttiva.

Francesco Facchinetti e il rapporto attuale con Alessia Marcuzzi

“Chi invidia è mediocre”, ha tuonato Francesco Facchinetti. Poi si è scagliato contro il detrattore: “Io torno alla mia bella famiglia, tu invece torni a casa incazzato con la tua auto di me..a”. L’artista insieme alla conduttrice di Temptation Island Vip 2, Alessia Marcuzzi, hanno vissuto una grande storia d’amore, culminata con la nascita della figlia Mia. Dalla loro rottura, però, la conduttrice ha voltato pagina sposando Paolo Calabresi Marconi e il figlio di Roby Facchinetti si è creato una nuova famiglia con Wilma Faissol, con la quale oggi ha uno splendido rapporto. La sua ex compagna, di recente, è stata al centro del gossip a causa di alcuni rumors che la vedevano vicina a Stefano De Martino.

