Alessia Marcuzzi e De Martino, la foto romantica scatena il gossip. Un’immagine pubblicata sui social ha fatto pensare ancora una volta che possa esistere un feeling tra i due.





La conduttrice televisiva e il ballerino sono ancora al centro delle pagine di gossip. Questa volta ciò che ha fatto pensare ad un possibile collegamento tra i due è stata un’immagine e un video pubblicati sui social.

Alessia Marcuzzi e De Martino, la foto romantica scatena il gossip sui social. Che ci sia effettivamente un feeling tra i due?

A dare adito ad una nuova ondata di pettegolezzi sulla coppia più chiacchierata di questa estate sono stati questa volta una fotografia e un video pubblicati sui social dai due protagonisti del gossip di questi giorni. La romantica immagine pubblicata sulla pagina Instagram da Strefano De Martino ritraeva la Luna. Poco dopo, un video con il medesimo soggetto pubblicato dalla Marcuzzi ha scatenato i followers più attenti che hanno trovato un collegamento tra i due contributi pubblicati.

Nel filmato in questione, la conduttrice televisiva riprende un foglio con una scritta: “I love you to the moon and back” (ovvero “Ti amo fino alla luna e ritorno”). Il video passa poi, poco dopo, ad inquadrare quella stessa luna protagonista della fotografia pubblicata da De Martino e il commento finale è “me too” (ovvero “anch’io”). Moltissimi sono stati a questo punto coloro che hanno pensato che i due stessero mandandosi alcuni messaggi d’amore attraverso i social.

E’ stata però la stessa Marcuzzi a chiarire l’equivoco, dichiarando che quella frase le era stata dedicata dalla figlia e che la sua era appunto un risposta riservata a lei e alla dedica ricevuta.