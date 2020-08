La showgirl più seguita e chiacchierata d’Italia torna ad ammaliare i suoi fan con un piccante scatto. Scopriamo insieme gli ultimi gossip su Belen.

La bella showgirl argentina è tornata a far parlare di sé. L’ultimo scatto postato sui social ne è la prova tangibile. Tutte le luci dei riflettori sono puntati su di lei e sul suo fisico mozzafiato. In costume da bagno, Belen Rodriguez stupisce un’altra volta tutti i suoi follower.

Il momento per le vacanze estive e un po’ di meritato riposo è arrivato anche per Belen. La donna sta trascorrendo qualche giorno a Capri in barca con la sua famiglia, più precisamente la sorella Cecilia Rodriguez ed il figlio piccolo Santiago. I suoi fan non sono però rimasti a bocca asciutta. La donna infatti continua a documentare la sua breve fuga dai riflettori tramite foto e video, postandoli su Instagram.

Dopo la tanto chiacchierata rottura con Stefano De Martino, il padre del piccolo Santiago, anche la showgirl argentina più conosciuta d’italia ha trovato qualche giorno da dedicare a sé stessa e alla propria tranquillità. Le foto della sua vacanza ed i video hanno già fatto il giro del web. L’ultimo piccantissimo scatto in particolare sta però facendo impazzire i fan.

La foto in questione rappresenta la Rodriguez sdraiata in barca, con le spalle verso l’obiettivo. Il suo lato b da urlo è in primo piano. La donna indossa un bikini scuro, e sembrerebbe essere al telefono con qualcuno. L’ironica descrizione sotto allo scatto è infatti: “Pronto, chi parla?“.

Visualizza questo post su Instagram Hola…..Quien habla? 🤪 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 31 Lug 2020 alle ore 12:36 PDT

Belen Rodriguez, la reazione dei fan al suo ultimo scatto hot

Di fronte all’ultimo post pubblicato dalla bella Belen sui social, i follower non sono di certo rimasti immobili. Per lei infatti è stata subito pioggia di like e commenti. “Sei stupenda“, ha scritto un utente. “Tranquilla che adesso non parla nessuno.”, ha commentato un altro. Apprezzamenti e complimenti non sono dunque mancati. Il suo scatto hot ha decisamente infiammato il web.