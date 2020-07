Belen Rodriguez | meravigliosa in costume | FOTO

Bellissima più che mai, Belen Rodriguez regala alcuni scatti in cu si fa vedere in costume da bagno. Ed in un caso anche sensa. Che vacanza la sua ad Ibiza.

Ed ormai è il solito spettacolo: ecco ancora una volta Belen Rodriguez che si mostra in tutta la sua sfolgorante bellezza ad Ibiza. La 35enne showgirl sudamericana aveva interrotto la sua vacanza alle Baleari per raggiungere Milano qualche giorno fa, dove aveva portato il figlio Santiago a Stefano De Martino. Quest’ultimo a sua volta ha dovuto lasciare provvisoriamente Capri, dove pure stava passando la sua estate da single, per abbracciare il bambino. Che ha avuto proprio da Belen nel 2013.

LEGGI ANCHE –> Belen, mamma Veronica dà supporto alla figlia: “Ci sarò sempre”

Visualizza questo post su Instagram 𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊 @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Lug 2020 alle ore 11:27 PDT

Ora la sudamericana è tornata nell’arcipelago spagnolo dove trascorrerà il resto dell’estate, interrompendo probabilmente la vacanza proprio quando toccherà di nuovo a lei badare al piccolo ‘Santi’. Nel frattempo i fans la coccolano e la riempiono di complimenti su Instagram. E dopo queste fotografie in cui lei si fa vedere in costume – e pochi giorni fa anche senza – non potrebbe essere altrimenti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez | il suo corpo perfetto emerge dall’acqua | FOTO

Belen Rodriguez, che meraviglia alle Baleari

Visualizza questo post su Instagram 𝙸𝚋𝚒𝚣𝚊 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Lug 2020 alle ore 11:25 PDT

Non si sa se lei sia single adesso, dopo la rottura con De Martino. Nelle ultime settimane i paparazzi hanno beccato Belen con Gianmaria Antinolfi, facoltoso imprenditore. Gli scatti ci sono, ma bisogna vedere se sarà solamente un breve flirt estivo o se ci sono le basi per potere assistere allo sbocciare di un nuovo, profondo e sincero amore. Una cosa che la Rodriguez augura a sé stessa da tempo.

LEGGI ANCHE –> Belen | scatto conturbante in versione professoressa | FOTO