Belen Rodriguez, torna a parlare dopo l’addio con Stefano: “Non discutere”

Ancora un nuovo post per Belen Rodriguez su Instagram in cui ha svelato il suo pensiero dopo la rottura con l’ex Stefano De Martino

L’estate 2020 sarà ricordata anche per la fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina sembra si sia legata all’imprenditore Gianmaria Antinolfi, mentre il conduttore di Made in Sud si trova in vacanza con il suo figlioletto Santiago. Nelle ultime ore è arrivato l’ennesimo sfogo della modella: “Se la corrente ti sta portando dove vuoi andare, non discutere”. Al momento la bella sudamericana è in vacanza ad Ibiza insieme ai suoi amici: dopo che Santiago ha trascorso alcune giornate con papà Stefano, è tornato dalla mamma proprio sull’isola spagnola.

Belen Rodriguez, il post su Instagram

Il piccolo ha compiuto sette anni lo scorso 9 aprile e la sua priorità è proprio lui, Santiago. Durante un gioco divertente lei ha svelato al figlioletto: “Ma io voglio ridere”. Nei prossimi giorni potrebbe esserci novità importanti con nuovi scoop davvero scoppiettanti.