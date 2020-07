Belen e Stefano, retroscena inedito: cosa è successo dopo la separazione

Un amico di Stefano De Martino ha rivelato un retroscena inedito sulla separazione con Belen, svelando cosa è successo dopo.

Della seconda separazione di Stefano De Martino e Belen Rodriguez si è parlato a lungo. I giornali di gossip hanno cercato di comprendere quali siano state le ragioni di questa improvvisa rottura, ma al momento non sono stati in grado di scovare la verità. In queste settimane è stato dato spazio ad un interminabile numero di voci, molte delle quali puntavano sul presunto tradimento di Stefano. Al ballerino napoletano sono stati associati una serie di presunti flirt, nessuno dei quali si è rivelato veritiero.

La voce più clamorosa è stata sicuramente quella secondo cui il conduttore di ‘Made in Sud’ avrebbe avuto una relazione con Alessia Marcuzzi. Il clamore generato dall’indiscrezione è stato tale da indurre De Martino a smentire immediatamente tramite i social. Dato che le voci continuavano, anche Belen è intervenuta a riguardo spiegando che non c’era stato alcun tradimento con Alessia e che anzi lei e la conduttrice romana sono in ottimi rapporti.

Separazione Stefano-Belen: il retroscena raccontato dall’amico del ballerino

Dato per assodato che la verità sulla separazione rimarrà di esclusiva conoscenza dei protagonisti finché non decideranno di rivelarla, i settimanali si sono concentrati più che altro sui flirt di Belen e sulle possibili reazioni dell’ex. Ciò che non è stato detto, ma che con ogni probabilità è capitato è che ad un tratto la sintonia emotiva tra i due non c’è più stata. Immaginabile che in una simile situazione, due persone che si sono sinceramente amate come loro abbiano provato una forte delusione ed un senso di fallimento.

Ma cosa è successo dopo? Come si sono sentiti nei periodi successivi alla separazione? Belen ha chiaramente detto di aver provato un forte dolore ed una grande delusione. Sentimenti che ha provato a cancellare in vacanza con Antinolfi, ma che sono riemersi e hanno portato alla fine della storia dopo poche settimane. Per quanto riguarda Stefano, il più silenzioso dei due, qualche dettaglio l’ha fornito in un’intervista concessa al settimanale ‘Vero‘ un amico del ballerino.

Quando gli hanno chiesto il motivo del silenzio prolungato di Stefano, l’amico ha spiegato: “Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c’è molto dolore per questo fallimento… La secondo volta fa ancora più male della prima…”. L’amico ha anche aggiunto che al momento nei pensieri di Stefano c’è sopratutto il figlio: “questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne… Non vuole che suo figlio possa essere confuso o che che possa soffrire nel vederlo con altre”.