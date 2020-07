Temptation Island, il desiderio di Antonio: avere un figlio con Annamaria

Novità in vista per Annamaria Laino e Antonio Martello dopo la loro partecipazione a Temptation Island 2020: c’è il desiderio di avere un figlio insieme

Temptation Island regala sempre nuovi colpi di scena. E così anche l’edizione del 2020 potrebbe dare notizie davvero scoppiettanti per Annamaria Laino e Antonio Martello con i due che stanno ancora insieme. Lo stesso uomo ha preso una decisione importante che riguarda la sua vita sentimentale, ossia quella di desiderare un figlio con la sua dolce metà Annamaria. La donna, vista l’età (43 anni), non è così convinta rispetto ad Antonio, che ha già una figlia che riguarda una sua relazione precedente. I due si amano tanto e vogliono stare insieme per tutta la vita con un sogno nel cassetto.

Leggi anche–> Annamaria e Antonio lasciano il programma insieme



Temptation Island, l’annuncio di Antonio

Lo stesso Antonio ha rivelato a Filippo Bisciglia tutte le sue intenzioni per quanto riguarda la sua vita privata insieme ad Annamaria: “Voglio darle tutte le attenzioni che merita. Attraverso questo percorso ho capito determinate cose e perciò l’ho fatto in questo modo. Voglio dimostrare che la amo davanti a tutti e smettere di trascurarla”. Infine, ha rivelato: Stiamo provando ad avere un figlio, speriamo che arrivi”. Un annuncio davvero scoppiettante per la coppia che ha avuto anche qualche litigio di troppo per quanto riguarda l’ultimo falò. Il peggio sembra ormai essere passato con la coppia che si gode la tranquillità con il desiderio di avere un figlio insieme.