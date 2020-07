Temptation Island: Annamaria e Antonio lasciano il programma insieme

A Temptation Island il falò tra Annamaria e Antonio si conclude con una scelta inaspettata: i due concorrenti decidono di lasciare il programma insieme.

Ciò che rende tanto interessante un programma come ‘Temptation Island‘ è il fatto di poter assistere a dinamiche relazionali in un contesto di crisi. Le coppie che partecipano partono da una situazione di incertezza e dubbio che viene costantemente acuito dalle tentazioni a cui entrambi i componenti vengono esposti. Al di là di quello che è il sentimento reciproco e di come andava la relazione prima del programma, i concorrenti sono portati a lasciarsi andare, anche solo per gioco.

Il pubblico s’immedesima nelle scelte, vive con partecipazione la nascita dei flirt e percepisce la sofferenza provata dai concorrenti quando il compagno o la compagna compiono dei gesti poco rispettosi. In molti, ad esempio, ritenevano già da tempo che Annamaria dovesse lasciare Antonio. L’uomo, infatti, ha stretto una relazione d’intensa complicità con la tentatrice Ilaria che ha fatto soffrire la fidanzata.

Temptation Island: la scelta a sorpresa di Annamaria

Stanca di vedere il compagno che flirtava con Ilaria, Annamaria ha deciso di convocarlo al falò per un confronto. La donna era ormai al limite della sopportazione e non riusciva più a vedere i filmati che mostravano Antonio in compagnia della tentatrice. Tutti si attendevano che dopo tanta sofferenza la concorrente decidesse di lasciare il fidanzato, ma così non è stato. Durante il confronto lei era distrutta e furente, gli ha urlato tutta la sua rabbia e la frustrazione e non riusciva a trattenere le lacrime.

Lui, invece, ha cercato di giustificare i suoi comportamenti, le ha spiegato che non provava nulla più che una simpatia per la tentatrice e le ha chiesto un’altra possibilità. Annamaria si è convinta delle buone intenzioni del fidanzato ed ha deciso di concedergli una seconda possibilità, dunque la coppia ha lasciato il programma insieme. La decisione non è piaciuta al pubblico che sui social ha criticato aspramente Antonio per il comportamento tenuto e Annamaria per non averlo lasciato.