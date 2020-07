Temptation Island, Antonio e Annamaria: le accuse dell’ex moglie Miriam

Non finiscono colpi di scena per quanto riguarda le coppie della nuova edizione di Temptation Island: ecco le accuse dell’ex moglie Miriam nei confronti di Antonio

Ancora un appuntamento da non perdere con Temptation Island in onda domani 16 luglio 2020. Ci saranno novità importanti per quanto riguarda la coppia Antonio Martello e Annamaria Laino, che si è messa in luce in queste prime apparizioni. La Laino non ama i comportamenti del suo fidanzato: inoltre, sono arrivate dichiarazioni pesanti dell’ex moglie di Antonio, Miriam, ai microfoni di Donna Pop. Il matrimonio tra i due è terminato nel 2017: “Lui è stato la persona più bugiarda che abbia mai conosciuto”. Il racconto della donna, poi, prosegue raccontando ciò che è avvenuto negli ultimi mesi: “Per me era finita, io chiedevo la separazione. Antonio pubblicava foto di Annamaria e chiamava anche il mio compagno per dirgli che sarebbe voluto tornare con me”.

Temptation Island, il pensiero dell’ex moglie Miriam

La stessa Miriam ha aggiunto nuove dichiarazioni suggestive sull’ex marito: “Lui c’è sempre stato, ci siamo sempre sentiti. Ha sempre chiamato per tornare con me”. Infine, ha svelato sulle bugie raccontate: “Non è vero che stanno insieme da due anni e mezzo: è assurdo. Si sentono da due anni e mezzo, ma c’era ancora la mia storia e non viceversa”. Antonio, però, è un ottimo padre per la loro bambina, ha rivelato infine Miriam.