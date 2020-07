Diletta Leotta, l’ultimo giorno in radio lascia senza parole: “Niente difetti”

Diletta Leotta informa i fan del suo ultimo giorno di lavoro a ‘Radio 105’ con uno scatto che la immortala nella sua straordinaria bellezza.

Molti dei vip più amati dello “stivale” si trovano già in vacanza in alcune delle località più belle del mondo. I loro profili social sono pieni zeppi di foto in costume, paesaggi mozzafiato e incantevoli spiagge. Per Diletta Leotta, invece, il momento di concedersi l’assoluto relax è ancora rimandato di qualche giorno. La conduttrice di ‘Dazn‘, dopo aver passato il lockdown nella sua Sicilia, è tornata a lavorare a pieno regime sia a ‘Radio 105’ sia con la piattaforma streaming che si occupa di sport.

Leggi anche ->Diletta Leotta, sorriso irrefrenabile e gambe mozzafiato: tutti impazziti

Al termine di questa settimana Diletta potrà finalmente concedersi un po’ di meritato riposo. Tra venerdì, sabato e domenica infatti si chiuderà la stagione 2019-2020 della Serie A, la più strana e forse meno veritiera della storia della Lega. Il campionato ha dato praticamente tutti i verdetti ad eccezione dell’ultima squadra che lascerà la massima serie (Genoa e Lecce si contendono l’ultimo posto utile in Serie A). Quest’ultimo turno, dunque, sarà un congedo festoso e quasi privo di stimoli.

Leggi anche ->Diletta Leotta, il ballo sexy che fa impazzire i followers

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta, l’ultimo giorno in radio fa sognare i fan

Questa settimana Diletta si congeda anche dalla stagione radiofonica con ‘Radio 105‘. Ad annunciarlo poco fa dal profilo Instagram è stata la stessa conduttrice catanese. Nel post la Leotta si mostra sorridente davanti al logo dell’emittente radiofonica. Il suo abbigliamento non è particolarmente provocante, indossa una maglietta accollata e d un paio di shorts. Tuttavia, anche in questa mise acqua e sapone, Diletta spicca per la sua straordinaria bellezza.

Gli utenti, infatti, non mancano di sottolinearne l’avvenenza e di riempirla di complimenti più o meno eleganti. Uno di loro ad esempio scrive: “E anche oggi i difetti li lasciamo alle altre”, un altro va sul poetico: “La bellezza incontra la meraviglia dell’anima” e poi c’è chi va sul romantico sdolcinato: “Sei un raggio di sole. Mi innamoro sempre di più del tuo sorriso”.