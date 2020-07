Diletta Leotta, sorriso irrefrenabile e gambe mozzafiato: tutti impazziti

Diletta Leotta sorridente e seducente si mostra prima della diretta con una foto sugli spalti vuoti dello stadio, i fan perdono la testa.



Ci sono celebrità che ad un certo punto della carriera non hanno bisogno di fare molto per attirare l’attenzione di fan e media, anzi in alcuni casi non hanno bisogno di fare nulla. Lo sa bene ormai Diletta Leotta, volto simbolo della neonata piattaforma di streaming sportivo ‘Dazn‘, che da qualche anno a questa parte riceve attenzioni anche quando svolge semplicemente il suo lavoro.

Leggi anche ->Diletta Leotta: “Con Scardina è finita”, poi fa festa con Ibrahimovic

Di recente la conduttrice ha fatto parlare di sé per la fine della relazione con Daniele Scardina e per l’amicizia con Zlatan Ibrahimovic. I giornali di gossip e le malelingue si sono fiondati sulle novità relazionali della bella catanese e sopra ci hanno fatto qualche ricamo. Lei al momento preferisce non commentare le voci e le indiscrezioni e pensa più che altro a lavorare (manca poco alla fine del campionato) e a rilassarsi con amici e famiglia.

Leggi anche ->Diletta Leotta, il ballo sexy che fa impazzire i followers

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Diletta Leotta, le gambe mozzafiato fanno impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram -3 ⚽️⚽️⚽️😜 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Lug 2020 alle ore 3:05 PDT

Ciò nonostante le basta un nulla per riaccendere i riflettori. Poco fa Diletta ha postato una foto su Instagram. Si tratta di uno scatto semplicissimo in cui la conduttrice sorride all’obiettivo mentre è seduta sugli spalti di uno stadio vuoto. Nulla di volutamente provocante o sensuale insomma, ma tanto è bastato per scatenare la platea di fan che hanno cominciato a scrivere la solita sequela di commenti idolatranti. C’è chi rimane sull’elegante ed evidenzia la bellezza del sorriso, o quella complessiva, chi ironizza sui palloni con i quali Diletta vuole indicare che mancano tre turni alla fine del campionato. Infine c’è chi si dilunga in complimenti per le sue gambe toniche in bella mostra.