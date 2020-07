Diletta Leotta, il ballo sexy che fa impazzire i followers. La conduttrice e showgirl ha lasciato senza fiato tutti coloro che non si perdono neanche uno dei suoi post sui social.

Non ha di certo raffreddato i bollenti spiriti tormentati dalla calura estiva, il nuovo video della splendida Leotta. La conduttrice televisiva si è mostrata infatti intenta a ballare sinuosamente a ritmo di musica su una terrazza, mentre il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic, dietro di lei, applaudiva alle sue movenze.

Diletta Leotta, il ballo sensuale lascia tutti senza parole

Tutti coloro che non si perdono neanche uno dei suoi apprezzatissimi e seguitissimi post sui social sono rimasti senz’altro senza parole quando la bellissima Leotta ha pubblicato, poche ore fa, un nuovo video su Instagram. Nelle immagini, che hanno fatto in breve il giro della rete, la presentatrice si muove a ritmo di musica. E il suo ballo sexy ha conquistato in brevissimo tempo una pioggia di like e commenti incredibilmente entusiasti.

La Leotta nel video balla mettendo in risalto tutte le sue curve e la sua sensualità. Al suo fianco si trova il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic ,che era già apparso assieme alla siciliana alcuni giorni fa, in un video pubblicato dalla Leotta sempre sui social. Le immagini n questione erano state girate per promuovere Buddyfit, una app per coloro che vogliono mantenersi in forma e amano il fitness, e che desiderano allenarsi in casa. E tra i commenti degli utenti c’è già chi ipotizza che tra i due possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia… Nel frattempo il video della Leotta sta ricevendo un numero incredibile e sempre crescente di visualizzazioni e commenti entusiasti.

Visualizza questo post su Instagram Zlatan approva @buddyfit_it 🤣💪🏼 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:11 PDT