Stasera in tv – Temptation Island, le anticipazioni del 30 luglio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 30 luglio, con l’ultima puntata di Temptation Island: ecco tutte le novità

Ultima puntata davvero entusiasmante per Temptation Island in onda questa sera, giovedì 30 luglio 2020, su Canale5. Ci saranno i tre falò di confronto finale con le coppie Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Andrea e Anna e quello tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Nella scorsa puntata, martedì 28 luglio, è stato trasmesso l’inizio del falò tra Antonella e Pietro con la donna che ha dato anche uno schiaffo a Pietro. Questa sera si capirà come andranno le cose con il giovane ragazzo davvero molto combattuto. Intanto, andrà in scena il falò tra Anna e Andrea con la stessa donna che ha fatto ingelosire il suo lui con il tentatore Carlo.

Stasera in tv – Temptation Island, le curiosità

Infine, ci sarà l’incontro al falò tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso dopo 21 giorni dalla loro separazione. La coppia dovrà chiarire diverse cose per quello che hanno visto e sentito nei vari filmati. Si dovrà così decidere il loro futuro. Inoltre, ci saranno dichiarazioni esclusive sulle coppie che sono uscite nelle scorse puntate: Ciavy e Valeria, Alessandro e Sofia e Annamaria e Antonio. Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 30 luglio, con l’ultima puntata di Temptation Island.