Meteo oggi: allerta per improvvisi temporali di calore. Ecco dove

Sono previsti degli improvvisi temporali di calore per via dell’umidità. Ecco dove.

Bisogna stare attenti alle condizioni meteorologiche delle prossime ore. A lanciare l’allarme è 3B Meteo che sottolinea come oggi sia sicuramente una delle giornate più calde in assoluto, ma potrebbero arrivare i classici temporali di calore dal tardo pomeriggio alla sera con cui non si deve scherzare.

Meteo, caldo umidità: come sconfiggere l’afa

Per sconfiggere l’afa ci sono dei consigli anche semplici da seguire per chi non ha a disposizione l’aria condizionata. Si comincia con delle docce tiepide al mattino o alla sera dopo una lunga giornata di lavoro. Potreste poi farvi un pediluvio con acqua tiepida e sale grosso per drenare i liquidi in eccesso. Ricordate poi di portare con voi in borsa sempre un vaporizzatore con delle acque termali o l’acqua di rose all’interno. Vi doneranno un po’ di freschezza nei momenti di maggior caldo durante la giornata.

Previsioni meteo: temporali di calore in arrivo

Siamo nel bel mezzo di correnti sub-tropicali e africane che stanno portando sull’Italia delle temperature molto roventi e afose. Un carico di umidità piuttosto importante sta avvolgendo le regioni nostrane, ma il sito di esperti meteorologi 3B Meteo vuole mantenere alta l’attenzione sulla possibilità di improvvisi temporali di calore che, non è escluso, si possano rivelare anche particolarmente violenti.

Fino alle prime ore del pomeriggio il sole splenderà senza alcun annuvolamento praticamente su tutta Italia. Ma da metà pomeriggio in poi la situazione potrebbe cambiare anche in modo piuttosto brusco. Dal Nord, soprattutto sui rilievi, arriverà qualche improvviso annuvolamento che potrebbe portare con sé dei temporali, anche piuttosto forti. Alcuni, nel corso della sera, potrebbero arrivare anche a valle, soprattutto su Trentino e Valle Padana orientale. Poiché fa molto caldo e i tassi di umidità sono elevati, si teme che ci siano anche fenomeni intensi con forti raffiche di vento e, in alcuni casi, anche grandinate.

Al sud e al centro Italia le condizioni meteo restano stabili

Questo ovviamente per quanto riguarda il nord Italia. Diversa è invece la situazione al sud e sulle isole dove sembra che perdurerà il caldo e l’umidità creando una situazione di afa piuttosto intensa e violenta. Insomma, l’ondata di caldo africano di questi giorni non accenna a voler diminuire. Anzi. Dovremo cercare di resistere al caldo.