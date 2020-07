Come sconfiggere l’afa senza l’aria condizionata: rimedi anti caldo naturali

I consigli per soffrire meno il caldo: i rimedi anti afa da mettere in pratica in queste giornate in cui le temperature sono molto elevate.

Ci siamo. Il famigerato caldo estivo è arrivato! Un’ondata di calore piuttosto intensa che sta interessando tutta l’Italia in queste ore e che sembra che non mollerà la presa prima di dieci giorni. Quali sono allora i rimedi anti-caldo e anti-afa da poter utilizzare? Se siete alla ricerca di suggerimenti per sconfiggere il caldo e sentirvi più freschi in ogni momento della giornata ecco qualche idea rapida e green tutta per voi.

Consigli naturali per sconfiggere il caldo

Come prima cosa, per affrontare il caldo, il consiglio che vi diamo è farvi una doccia tiepida. Questa è la temperatura giusta per far tornare il vostro corpo alla temperatura corretta ed aiutarvi a sconfiggere l’afa. Se siete in ufficio e magari non avete l’aria condizionata e non potete farvi una doccia, vi suggeriamo di portare sempre con voi un po’ di acqua rinfrescante spray. Quella all’acqua di rose è sicuramente perfetta, ma anche quella termale vi aiuterà a sentire un piacevole senso di freschezza sul corpo. Dove spruzzarla? Sul volto, sicuramente, ma anche sui polsi.

Altro consiglio per combattere l’afa è quello di fare un bel pediluvio alla sera. Le estremità sono sicuramente quelle parti del nostro corpo che soffrono maggiormente il caldo e con soli 15 minuti di immersione in acqua tiepida troverete beneficio. Un consiglio furbo? Aggiungete un po’ di sale grosso all’acqua, aiuterà a sgonfiare e drenare.

Fare sport con il caldo: optate per il nuoto

Se siete amanti dello sport, ma con questo caldo sentite di non farcela vi consigliamo di resistere! Già perché fare attività fisica aiuta la circolazione sanguigna e aumenta la resistenza. Magari potete concentrarvi su acquagym o nuoto e vedrete che sentirete subito il corpo più elastico e tonico.

Cosa mangiare per non soffrire troppo il caldo

Un altro consiglio per cercare di sentire meno il caldo è strettamente legato all’alimentazione. Meglio abbandonare il caffé caldo e concentrarsi su un succo a colazione o un bel bicchiere di acqua e limone. Non dimenticate poi la frutta e la verdura che sono ricche di sali minerali e aiutano il nostro corpo a non disperdere tutte le vitamine di cui ha bisogno. Evitate fritti, troppi carboidrati e formaggio pesanti. Vi sentirete meglio. Attenzione poi anche all’alcool. Sebbene all’aperitivo un bicchiere di birra sia quasi un miraggio in realtà questi liquidi aumentano il senso di caldo.

Come vestirsi?

Per quanto riguarda poi l’abbigliamento preferite tessuti in lino o cotone per sentirvi freschi ed evitate il più possibile capi stretti che possano sfregare sulla pelle e causare fastidiose irritazioni per via del sudore. Salutiamo anche i tacchi per un po’, meglio scarpe comode e aperte.

In ultimo cercate di non chiedere troppo a voi stessi. Quando fa molto caldo è meglio diluire gli impegni nell’arco della giornata e cercare di fare tutto, senza correre. Chiaramente non possiamo smettere di lavorare, ma dobbiamo riuscire a ritagliarci qualche attimo per noi. Bastano 10 minuti per sentirsi come rinati e ricominciare a lavorare con nuova energia.