Legionella, diversi casi in Friuli: “Evitate di fare la doccia” – VIDEO

Diversi casi di legionella sono stati registrati in Friuli Venezia Giulia, sono otto in pochi giorni e arriva l’appello: “Evitate di fare la doccia”.

8 casi di legionella all’ospedale di Pordenone nell’arco di quattro giorni: lo riferiscono le cronache locali. Per tutti i sintomi sono gli stessi, quelli comuni appunto per quanto riguarda la malattia: febbre, tosse, difficoltà respiratorie.

Ilario De Marco, sindaco di Aviano, ha riferito al quotidiano ‘Il Gazzettino’: “Siamo stati informati da poco dell’esistenza del caso e siamo in costante contatto con il Dipartimento di prevenzione. È importante che non ci sia allarmismo, perché la situazione è circoscritta, anche se i contorni non sono ancora ben definiti”.

L’infezione, secondo quanto riportato, si diffonde attraverso le condutture e gli impianti idrici e riguarda solo alcuni edifici. Per tale ragione, uno degli inviti che arrivano dagli esperti è di evitare la doccia fino a quando non verrà chiarita l’origine del focolaio. Una richiesta che con l’afa di questi giorni appare per certi versi quasi improponibile.