Coronavirus, sale l’allerta: “Serve attenzione da parte di tutti”

Sale l’allerta del Comitato tecnico scientifico del governo, dopo l’aumento di oggi dei casi di Coronavirus: “Serve attenzione da parte di tutti”.

La tregua concessa all’Italia dal Coronavirus sembra destinata a durare poco. Va chiarito che il basso numero di morti e l’allentamento della pressione degli ospedali sono un segnale positivo, ma oggi alcuni numeri sono preoccupanti. Innanzitutto, ci sono nove ricoveri in terapia intensiva in più e quasi 400 casi in 24 ore.

Anche questo dato va preso con le pinze, considerando che un terzo di questi sono stati registrati in Veneto, dove è esploso un focolaio in un centro d’accoglienza, e che è risalita la curva dei casi anche in Lombardia. Un focolaio viene registrato anche in Sicilia, dove preoccupa il contagio in un matrimonio.

Allerta Comitato tecnico scientifico su casi di Coronavirus

Dati allarmanti, dunque, che hanno costretto il Comitato tecnico scientifico del governo a intervenire. Secondo alcune fonti, “destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti” i dati degli ultimi giorni. Non viene nascosto che la situazione potrebbe sfuggire nuovamente di mano, come avvenuto altrove e che “il trend dei contagi è in crescita”.

Vengono ricordate dunque le misure di prevenzione più efficaci e viene richiesto l’uso della mascherina, il rispetto delle distanze di sicurezza e ribadito il divieto di assembramento. Importante resta il fatto che il sistema sanitario stia funzionando, così come funziona quello per individuare i focolai. Al momento, si conclude, “non ci sono criticità”.