Questa sera sarà trasmesso su Rete 4 Giù al nord, film francese da cui è nato Benvenuti al Sud. Scopriamo insieme trama e curiosità.

Giù al nord è una commedia francese scritta e diretta da Dany Boon. La pellicola si fonda sulla credenza popolare secondo la quale gli abitanti del nord siano degli zotici e sull’imprevedibile incontro tra un capo delle poste della Provenza e dei suoi colleghi nordici. Il film è stato motivo d’ispirazione per la nascita di Benvenuti al sud, con Claudio Bisio e Alessandro Siani, e il suo sequel ambientato a Milano, Benvenuti al Nord. Nel cast del film francese troviamo due grandi maestri della commedia parigina come Kad Merad e Dany Boon. Ma di cosa tratta la commedia? Scopriamolo insieme.

Giù al nord, trama del film

La storia ruota intorno alla figura del dirigente postale Philippe Abrams che, spinto dalla moglie a cercare una località più balneare come trasferimento in un’altra sede postale, è costretto a fingersi invalido per superare un collega in graduatoria. Scoperto da un’ispettore mandato appositamente per accertare la sua invalidità, Philippe viene trasferito per punizione a Bergues, nel freddo Nord, lontano dalla moglie e il figlio. Nel suo nuovo ufficio farà la conoscenza dei suoi buffi colleghi e, tra risate e mille imprevisti, forse riusciranno a sbiadire i suo pregiudizi sugli abitanti del Nord.

Le curiosità

Anche se è ormai noto che Giù al Nord sia stato d’ispirazione per Benvenuti al Sud, poco spesso è stato citato Totò, Peppino e la… malafemmina, del 1956, come una delle fonti d’ispirazione per la commedia francese. Le opere condividono infatti molti temi, come la distanza, le menzogne e la demolizione dei pregiudizi.