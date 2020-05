Claudio Bisio, il rimpianto segreto: “Sono stato un papà assente”

Nello studio di Verissimo Claudio Bisio si è lasciato andare ad alcune confessioni inedite sulla sua vita privata, ma ha parlato anche di molto altro…

“Se non ci fossero stati Sandra e i miei figli non avrei fatto nulla di ciò che ho fatto. Sono la cosa più bella che ho”. E’ un Claudio Bisio a cuore aperto quello che si confessa nello studio di Verissimo. L’attore e conduttore ha alle spalle una carriera di grande successo, ma non nasconde che conciliare lavoro e famiglia non è stato sempre facile.

“Io sono un papà un po’ assente per il lavoro, però quando erano più piccoli ci sono stato.. – dice Bisio -. La cosa che mi ha pesato di più, quando è nata la prima figlia mi hanno chiamato per fare un film in Ucraina. Doveva durare 2 mesi ma è durato 8 per alcune vicissitudini. Sono rimasto lì per tutto il tempo e con la bambina appena nata non è stato facile”.

I nuovi progetti di Claudio Bisio

Ciò detto, quando il lavoro chiama, Claudio Bisio risponde. Neppure l’emergenza sanitaria è riuscito a fermarlo. Anzi, al fianco di Vanessa Incontrada il Nostro ha scelto di creare la Zelig Covid Edition, una maratona che raccoglierà diversi artisti del mondo dello spettacolo. Obiettivo: raccogliere fondi per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore, in grande difficoltà in questo momento.

L’appuntamento è per il prossimo 30 maggio su Nat Live Tv, come annuncia lo stesso conduttore sui social. “Ho una saletta cinema, nascosta… sono nel seminterrato…”, dice Bisio, “Comunque la realtà è che siamo tutti disoccupati”. La maratona è già iniziata e sulla piattaforma è già possibile fruire di diversi video on demand. Le risate sono assicurate.

