Roma, crolla un pino a Piazza Venezia: auto schiacciata

Attimi di panico a Roma: un pino è caduto sulla carreggiata colpendo un’auto in transito a Piazza San Marco, la piccola piazza adiacente a Piazza Venezia.

Se l’è cavata con qualche lieve ferita la donna di 51 anni che si trovava alla guida dell’autovettura colpita da un pino caduto oggi pomeriggio, alle 17.30, in piazza San Marco, adiacente piazza Venezia, a Roma. Il monumentale albero è caduto nei pressi del capolinea degli autobus: un’area sempre affollata di romani e turisti. Stando a quanto riferito dai pompieri, il pino si è abbattuto sull’auto che in quel momento stava transitando. Un’ennesima tragedia sfiorata nella Capitale.

Leggi anche –> Roma, crolla un pino davanti a una scuola: “Ha schiacciato tutto”

Leggi anche –> Roma, albero su un’auto: danni gravi, tragedia sfiorata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo schianto dell’enorme albero nel centro di Roma

La donna rimasta coinvolta nell’incidente urbano, che era su una Mercedes, è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale S. Giovanni Addolorata dai sanitari del 118. Inizialmente era stato segnalato che fosse rimasta del tutto illesa; le sue condizioni non destano comunque particolare preoccupazione. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia di Stato, sono giunti gli agenti del primo Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale per tutti i controlli e i provvedimenti del caso.

EDS