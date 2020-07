L’immagine di un coetaneo dell’Eta Vittoriana sconvolge un giovane, al punto tale che quest’ultimo inizia ad assumere comportamenti e ad avere delle convinzioni.

Un giovane, Michael Koropisz di 24 anni, sta vivendo la sua vita fingendo di essere ancora all’Età Vittoriana, periodo che ha contraddistinto la storia inglese durante il regno della Regina Vittoria tra buona parte del XIX secolo fino al 1901.

Ed è convinto di ciò dopo avere visto una fotografia risalente al 1905 in cui c’era ritratto un suo sosia, identico a lui in tutto e per tutto. L’immagine è spuntata fuori grazie ad alcuni amici del ragazzo, il quale è rimasto sconcertato da quella foto. Realizzata nel 1905, come detto, la fotografia d’altri tempi mostra un giovane dall’apparente età di 20 anni seduto nell’atto di ammirare la moglie appena sposata. Michael vive a Stockport, nei pressi di Manchester e ha svolto delle verifiche per accertare la veridicità di quello scatto.

Età Vittoriana, un periodo ricco di fascino

“L’Età Vittoriana è un periodo che mi ha sempre affascinato, al punto da portarmi ad assumere alcune abitudini di allora in stile di vita e guardaroba. Sono certo di avere avuto una vita passata risalente proprio ad allora”. Il ragazzo ha anche una bicicletta vintage, una di quelle con la ruota anteriore enorme. Scrive con penna e calamaio e si rifiuta di guardare la televisione. “Non so nulla dell’uomo nella foto scattata nel 1905. Ma a giudicare dal suo aspetto, era originario dal Regno Unito o degli Stati Uniti. All’inizio questa somiglianza mi ha molto spaventato. È come guardare me stesso. Ed ora sono più convinto che mai di avere avuto una vita passata”. Questo periodo storico molto suggestivo ha ricevuto rappresentazioni in libri, film, serie televisive e videogiochi quali Bloodborne e The Order 1886.

