Viene cacciata dall’aereo perché senza mascherina protettiva sul volto, come richiedono le norme di sicurezza anti Covid. I passeggeri reagiscono così.

Una donna senza mascherina in quanto si rifiutava di indossarla ha dovuto scendere da un aereo, dietro stretto invito da parte del personale di bordo. E tutti gli altri passeggeri si sono lasciati andare in una vera e propria ovazione da stadio nel constatare come questa persona irrispettosa delle regole di sicurezza verso sé stessa e gli altri non avrebbe viaggiato con loro.

La vicenda risale allo scorso 19 luglio su di un aero della compagnia di volo American Airlines decollato poi dall’Ohio alla Carolina del Nord. La donna senza mascherina non l’ha presa bene, gridando all’aereo di applaudire fino a quando avrebbero potuto farlo. Per tutta risposta si è sentita dire di fare in fretta a scendere, “perché abbiamo un volo da fare, forza”. Nessun altro, a parte questa intemperante donna, di età matura, era sprovvisto della mascherina. Una misura fondamentale per cercare di arginare la diffusione del Covid. Ma la donna si sarebbe giustificata dicendo di non potere mettere la mascherina a causa di una patologia medica. Per diversi testimoni però si tratterebbe di una banale scusa. In molti sono concordi nel descriverla come eccessivamente polemica e sgradevole sin dalla zona di imbarco.

Senza mascherina, chi non la indossa sull’aereo non potrà volare

La stessa ha anche avuto una discussione con un hostess in quanto non voleva rinunciare all’utilizzo del suo telefono cellulare. Questo disguido poi è durato talmente a lungo che il pilota, una volta decollato, ha dovuto fare ritorno allo scalo di partenza per fare rifornimento. Dal 29 luglio in poi, American Airlines richiederà a tutti i passeggeri di età superiore ai 2 anni a tenere la mascherina sul volto non solo in aeroporto ma anche a bordo dei propri aerei. Tranne che per bere e mangiare. LA vicenda è diventata rapidamente virale sui social, dove migliaia di persone hanno condannato il comportamento della donna espulsa dall’aero. “La mascherina va indossata sempre, soprattutto al chiuso quando ci sono altre persone” è il commento più gettonato. Chi si rifiuta rischia di non essere ammesso a bordo, proprio come capitato a questa signora.

