Stasera in tv film | Non dirlo al mio capo 2: cast e episodi di oggi, 26 luglio

Le anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2, fiction di Rai 1, riguardano il terzo episodio della seconda stagione, in onda oggi 26 luglio

La serie televisiva Non dirlo al mio capo 2, in 6 puntate come la prima stagione, vede nel ruolo di protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Il terzo e quarto episodio della nuova stagione andranno in onda oggi, 26 luglio, su Rai 1 a partire dalle ore 21.25.

Scopriamo insieme la trama della fiction.

Leggi anche –> Vanessa Incontrada, chi è il compagno Rossano Laurini: età, lavoro, vita privata

Non dirlo al mio capo, trama

Lisa Marcelli, vedova con figli, è costretta a tornare a lavoro per mantenere la famiglia dopo essere stata tanti anni lontana dalla pratica legale. L’occasione si presenta quando Lisa ottiene un posto presso lo studio dell’avvocato Enrico Vinci.

Per farlo, però, mente sulla sua vita privata, dicendo al cinico avvocato Vinci di essere una donna single e senza figli.

Stagione 2, Episodio 2,

Di chi è la colpa

Lo Studio Vinci inizia a seguire il caso di Sara, la quale è in rappresentanza dell’agenzia assicurativa per cui lavora. In una struttura ospedaliera assicurata dalla sua azienda, in poco tempo sono morte dopo il parto cesareo tre donne mentre una è in coma. L’atteggiamento cinico di Sara, che sembra voler semplicemente dimostrare che si tratti di un errore umano per poter scaricare ogni tipo di responsabilità per l’agenzia, colpisce negativamente Lisa. La praticante si mette al lavoro per dimostrare la verità e finisce per scontrarsi con Nina, la moglie di Enrico, sia sul piano professionale che su quello personale. La donna, infatti, sa della relazione del marito con Lisa e cercherà in tutti i modi di affossare la sua rivale in amore, non credendo che la praticante si sia davvero fatta da parte.

Non dirlo al mio capo, cast completo: