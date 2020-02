Vanessa Incontrada, chi è il compagno Rossano Laurini: età, lavoro, vita privata dell’uomo che da tempo accompagna l’attrice spagnola.



Laurini era infatti sposato con Chiara Palmieri, la sorella di colui che invece era fidanzato con Vanessa Incontrada. Per questo l’avvio della loro relazione non è stato semplice e non sono mancate le moltissime critiche e polemiche sulla loro unione. Rossano e Vanessa sono insieme dal 2007 e dalla loro relazione è nato il figlio Isal, nel 2008.

Rossano Laurini: la vita privata e la carriera del compagno di Vanessa Incontrada

Laurini di professione gestisce alcune discoteche di Follonica, in provincia di Grosseto. Con la ex moglie l’imprenditore è stato sposato per 12 anni e dalla loro relazione è nata la figlia Diletta.

Dai suoi profili sui social possiamo dedurre che Laurini è uno sportivo, amante delle moto, dello sci e del nuoto. Non sono poche sul proprio profilo Instagram le immagini che lo ritraggono assieme alla propria famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Insieme a te sto bene❤️ Un post condiviso da Rossano Laurini (@laurinirossano) in data: 23 Giu 2019 alle ore 7:28 PDT

Visualizza questo post su Instagram Prepariamo la mamma per stasera ❤️#musicawards @vanessa_incontrada Un post condiviso da Rossano Laurini (@laurinirossano) in data: 5 Giu 2019 alle ore 8:50 PDT

Leggi tutte le notizie su Google News