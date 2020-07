Martina Nasoni, l’ex tronista Dal Moro: “Sempre libera”

Battibecco su Instagram tra i followers e l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro con Martina Nasoni pomo della discordia: il motivo

Una nuova fiamma per Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16. Dopo la storia con Daniele Dal Moro, la ragazza subito ha ritrovato il sereno con un mese di fuoco con il tatuatore Christopher. In tanti l’hanno subito criticata per aver dimenticato subito il suo ex accusandola di non aver provato amore vero. Così come riportato dal portale “Il Vicolo delle news” una sua fan ha subito preso le sue difese: “Daniele non ha voluto Martina, l’ha lasciata parcheggiata ed è andato a fare il tronista… E voi vi scagliare ancora contro Martina… Mah!”. Sono arrivate accuse davvero pesanti per il ragazzo, giudicato negativamente a livello social.

Martina Nasoni, parla l’ex tronista Daniele Dal Moro

Così successivamente è intervenuto lo stesso ex tronista Daniele che ha rivelato dicendo chiaramente il suo punto di vista: “Punto uno: nessuno ha mollato nessuno. Punto due: Martina è libera come lo è sempre stata di fare tutto ciò che vuole della sua vita e gli auguro ogni bene. Punto tre: io ti auguro di farti una vita e di sparare meno min…iate”. Attualmente la Nasoni è felicemente con Christopher con la storia d’amore con Dal Moro che ormai è cosa vecchia.